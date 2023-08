Figuraccia Messi: il campione NBA lo abbraccia ma lui non sa chi è

MIAMI (STATI UNITI) - Lione Messi non si ferma più. Il campione argentino sta trascinando l'Inter Miami di Beckham in Mls a suon di gol. Contro Charlotte è arrivata la quinta vittoria di fila, con Messi ancora una volta a segno: con questo fanno otto gol in cinque partite . Tutti gli occhi sono puntati sulle prodezze dell'argentino, che però fuori dal campo si è reso protagonista di una figuraccia .

Messi, figuraccia fuori dal campo

Dopo il trionfo contro Charlotte, Messi si è concesso ai tantissimi tifosi che lo stanno seguendo in America. La sua presenza sta infatti attirando numerosi Vip negli stadi, ansiosi di incontrare il fuoriclasse argentino. Tra questi un famoso giocatore dell'Nba, che ha voluto salutare Leo con una stretta di mano e un abbraccio. Dalla faccia di Messi si nota come non avesse idea di chi fosse, concedendosi comunque per l'abbraccio. Si trattava di Kyle Kuzma, attualmente ai Washington Wizards e famoso per il suo passato nei Los Angeles Lakers di LeBron James.