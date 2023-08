Kane al Bayern Monaco, l'incredibile reazione di un tifoso del Tottenham

Il passaggio di Harry Kane al Bayern Monaco ha portato nelle casse del Tottenham una cifra vicina ai 100 milioni di euro. L'attaccante ha lasciato il club inglese dopo dieci stagioni, nelle quali ha collezionato 213 gol in 317 partite in Premier League. La sua cessione è stata molto dolorosa per i tifosi degli Spurs, che sono stati costretti a salutare il loro idolo.