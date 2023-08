Zaha sbaglia, Mertens e Icardi scoppiano a ridere: cosa è successo

Sconfitta l'Olimpija, ora il Galatasaray accede all'ultimo turno dei preliminari di Champions League (dove affronterà il Molde). Dopo lo 0-3 dell'andata, nel ritorno casalingo è stato decisivo Mauro Icardi che ha segnato il gol dell'1-0 nel primo tempo. L'argentino al 71esimo si siede in panchina e si mette a ridere con Dries Mertens, che in settimana ha annunciato l'addio al calcio, per un episodio.