“Rivoluzione Inghilterra: il prossimo ct della nazionale sarà una donna!”

Inghilterra, storica rivoluzione in vista?

La panchina di Gareth Southgate non è al momento in discussione ma le pesanti critiche ricevute dal commissario tecnico inglese nell'ultimo mondiale in Qatar potrebbero aprire le porte a una rivoluzione a dir poco incredibile: secondo il 'The Guardian' infatti, la Football Association (la Federcalcio britannica), potrebbe infatti affidare la panchina della Nazionale maschile alla ct delle 'Leonesse' finaliste in Australia, Sarina Wiegman.

Inghilterra, Bullingham: "Una donna ct? Perché no..."

L'amministratore delegato della FA, Mark Bullingham, avrebbe aperto alla possibilità di affidare la panchina dei 'Tre leoni' alla Wiegman: "Siamo alla ricerca della persona migliore per il lavoro, quando si cercherà un successore di Southgate, il cui contratto scade alla fine del prossimo anno, sia che si tratti di un uomo che di una donna". Una svolta epocale che potrebbe concretizzarsi nel breve periodo: "Scegliamo la persona migliore per il lavoro. Se quella persona migliore è una donna, allora perché no?".