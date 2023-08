Cavani, primo gol con il Boca Juniors: tifosi in delirio

Era arrivato con un'accoglienza da urlo , ora finalmente può godersi i suoi tifosi: Edinson Cavani ha segnato il suo primo gol con la maglia del Boca Juniors . Alla sua seconda partita in Argentina, dopo quella in Copa Libertadores, si è sbloccato alla Bombonera nella prima partita della Copa de la Liga Profesional.

Cavani, il primo gol alla Bombonera

Un bel cross sul secondo palo di Zeballos, autore del gol dell'1-0, e l'appoggio di testa dell'ex Napoli: così Cavani ha segnato il suo primo gol con il Boca Juniors. I tifosi alla Bomboner subito dopo il gol hanno iniziato a cantare Uruguagio uruguagio, per omaggiare l'attaccante. La partita è poi finita 3-1 per gli Xenezeis.

Cavani, razionalità nell'euforia

Cavani si è scatenato durante l'esultanza ma tenendo sempre la mente lucida. Infatti nel post partita a Tyc Sports ha dichiarato di non essersi arrampicato sulla rete della Bombonera perchè avrebbe rischiato l'ammonizione e non voleva mettere in difficoltà la squadra.