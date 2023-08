Danilo convocato dal Brasile: è l'unico "italiano"

Si inizia già a pensare al Mondiale del 2026 . Messa in archivio la vittoria dell'Argentina in Qatar, chi dovrà dare delle risposte importanti nel torneo in Nord America sarà il Brasile, dopo l'eliminazione ai quarti di finale dalla Croazia. Inizia il percorso di qualificazioni e l'unico "italiano" tra i convocati è Danilo.

Danilo convocato dal Brasile

Il capitano della Juve torna in nazionale dopo il Mondiale da protagonista e le ultime due amichevoli contro la Guinea (vinta) e contro il Senegal (persa). Il ct a interim Fernando Diniz, in attesa dell'arrivo di Ancelotti, ha deciso di affidarsi a lui in difesa. Giocherà la prima partita l'8 settembre contro la Bolivia, mentre la seconda contro il Perù è in programma per il 12.