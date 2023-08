Furia Ronaldo: reazione folle contro l'arbitro e spinta al tifoso, il motivo

L'Al-Nassr ieri sera ha vissuto una serata da incubo. Almeno fino al minuto 88 perché era fuori dalla Champions League asiatica . Infatti, l'Al-Ahli Dubai stava conducendo per 2-1 e aveva in tasca la qualificazione ai gironi. Ma alla fine si è materilizzata la rimonta della squadra guidata da Cristiano Ronaldo che nella Saudi Pro League non sta brillando . L'asso portoghese era molto nervoso : prima si è arrabbiato con l’arbitro e poi con un tifoso a bordo campo, che è stato spinto all'altezza del petto in malo modo.

Furia Cristiano Ronaldo tra falli e mancati rigori

Cristiano Ronaldo era infastidio dalle decisioni dell'arbitro cinese Fu, che non ha fischiato molti falli e non ha concesso dei rigori all'Al-Nassr. L'ex Juve è andato faccia a faccia con il fischietto dicendogli "svegliati“. Nell'occasione, comunque, non è stato ammonito. Il suo nervosismo era lampante. Anche a fine partita. Nonostante il successo in rimonta per 4-2 e l'assist confezionato per il gol finale di Brozovic.