Ancelotti e il sorprendente cambio di look sfoggiato in conferenza

MADRID (SPAGNA) - Alla vigilia di Celta Vigo-Real Madrid, partita valida per la terza giornata di Liga, Carlo Ancelotti ha presentato la gara in conferenza stampa come di consueto. Un particolare però del suo look non è sfuggito ai più attenti, catturando l'attenzione dei presenti e diventando argomento di dibattito anche sui social.