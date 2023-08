Carabao Cup, debutto con gol per Beto: Everton avanti. Ok il Chelsea

LONDRA (INGHILTERRA) - Gol e spettacolo nel 32esimi di finale della Carabao Cup , la Coppa di lega inglese . Debutto con gol per Beto con la maglia dell' Everton : l'ex attaccante dell' Udinese entra nel secondo tempo e segna la rete del pareggio della sfida sul campo del Doncaster . I ' Toffees ', sotto nel primo tempo, completano la rimonta nel finale con Danjuma . Qualificazione raggiunta anche per il Chelsea : 2-1 dei 'Blues' sul Wimbledon grazie alle reti di Madueke e Fernandez .

Nottingham Forest e Sheffield ko

Nelle altre sfide di serata, saluta il torneo il Nottingham Forest, piegato 1-0 in casa dal Burnley. Cede in casa, ma ai rigori, lo Sheffield Utd al cospetto del Lincoln, squadra di League One, terza serie inglese. Esagera il Blackburn: 8-0 all'Harrogate.

