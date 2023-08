Francia, i convocati di Deschamps: quanti 'italiani'! Assente Pogba

PARIGI (FRANCIA) - Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha diramato la lista dei convocati in vista dei prossimi impegni che attendono la sua Nazionale, impegnata il 7 settembre contro l'Irlanda (sfida valida per le qualificazioni all'Europeo del 2024) e il 12 contro la Germania, in un prestigioso test amichevole in programma a Dortmund.