Bundesliga, l'Union di Bonucci ko: il Lipsia vince 3-0

BERLINO (GERMANIA) - Nel posticipo che ha chiuso il programma della 3ª giornata brutto ko dell' Union Berlino che crolla in casa contro il Lipsia . Primo ko stagionale per la squadra di Fischer in una gara equilibrata nella prima frazione di gioco ma che poi ha visto gli ospiti dilagare, complice anche l 'espulsione di Volland al minuto 64 ', nella ripresa. Tris della compagine di Marco Rose in rete con Simons e Sesko che ha firmato la sua personale doppietta . Esordio rimandato anche per il nuovo arrivato Bonucci che ha visto la gara dalla panchina.

Il Colonia frena l'Eintracht

Secondo pareggio consecutivo per l'Eintracht che dopo l'1-1 contro il Mainz ha pareggiato, con lo stesso risultato, contro il Colonia. Gara in salita per la squadra allenata da Dino Toppmoller che ha subito la rete degli ospiti firmata da Kainz su calcio di rigore. I padroni di casa sono riusciti a pareggiare nel finale grazie alla rete di Nkounkou che ha evitato così la sconfitta. Cinque i punti in classifica per l'Eintracht, primo punto della stagione invece per il Colonia.

