Messi batte Chiellini: la reazione del Principe Harry allo stadio è scatenata

Il match tra Los Angeles Fc e Inter Miami ha visto allo stadio una incredibile parata di vip . In tanti hanno voluto assistere al match che ha visto il fuoriclasse argentino Messi sfidare la formazione in cui milita Giorgio Chiellini .

La reazione del principe Harry

La sfida l'ha vinta l'Inter Miami con il risultato di 3-1, grazie alle reti di Farias, Jordi Alba e Leonardo Campana. I presenti allo stadio hanno potuto ammirare Messi per tutti i novanta minuti di gioco, con le telecamere che hanno anche immortalato una reazione scatenata del principe Harry d'Inghilterra.

Quali sono i vip presenti allo stadio?

Tantissime le celebrità presenti allo stadio di Los Angeles, a partire da una Selena Gomez che ha seguito in ogni istante ciò che accade in campo. Non sono mancati, tra i tanti, Leonardo Di Caprio, Mario Lopez, Tom Holland, Tom Ellis, Will Ferrel, Toby McGuire, così come uno scatenato Owen Wilson che ha fatto la fila per chiedere un autografo a Messi. Tra i campioni dello sport, anche James Harden, LeBron James e Magic Johnson.