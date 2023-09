Neymar, rivelazione shock: "Il Psg era un inferno per me e Messi"

ROMA - "Messi? Sono molto felice per lui e per la sua stagione, anche se sapevo tutto. Con la sua Argentina è andato in paradiso, ma a Parigi ha vissuto un periodo infernale". A dichiararlo è stato Neymar a O Globo: il brasiliano ha lasciato il Psg per trasferirsi all'Al Hilal, così come Messi è partito per gli Usa, destinazione Inter Miami: "Abbiamo passato l'inferno io e lui. Tra di noi ci arrabbiavamo per nulla, ma davamo sempre il massimo. Abbiamo giocato ancora insieme per scrivere ancora la storia ma purtroppo non ci siamo riusciti. Messi non avrebbe meritato di lasciare il Psg così, per tutto quello che è e per quello che ha fatto. Chi lo conosce sa che è un ragazzo che si allena e che lotta, si arrabbia se perde. Credo che sia stato trattato in maniera non giusta".