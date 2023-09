Si toglie la maglia prima del gol: il gesto scatena la furia dei tifosi

ROMA - Lancio lungo a eludere l'offside per l'attaccante che a tu per tu con il portiere lo supera e mette il pallone in rete. E la punta per esultare si toglie la maglia. Quante volte abbiamo visto questa scena sui campi da calcio? La novità, però stavolta è che l'attaccante del Samtredia Tornike Akhvlediani ha voluto strafare, togliendosi la maglia non subito dopo aver spedito il pallone in rete, ma non appena, superato il portiere, si è ritrovato solo in area con la porta avversaria spalancata, un attimo prima del tocco vincente. E, inevitabili come il giallo da parte dell'arbitro, sono subito fioccate le accuse di comportamento poco sportivo e decisamente poco rispettoso degli avversari. Il tutto è accaduto nel campionato georgiano: la rete di Akhvlediani, arrivata all'84', è stata quella del definitivo 3-1 del Samtredia in casa del Dila.