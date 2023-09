Portiere in lacrime rifiuta il cambio: poco dopo diventa l'eroe dei tifosi

ROMA - Facundo Cambeses, portiere del Banfield è caduto a terra sbattendo la testa nel corso dell'incontro con l'Instituto de Cordoba. Dopo aver perso i sensi, l'arbitro chiede la sostituzione dell'estrem difensore:: a quel punto Cambeses si rialza e, in lacrime fa ampi cenni alla panchina di non voler uscire. Dopo una lunga discussione durata circa tre minuti il portiere, ancora visibilmente commosso, riesce a convincere tutti: arbitro, compagni di squadra, allenatore, medico sociale. Resterà quindi in campo fino alla fine. Ma non finise qui, perché la scelta coraggiosa di Cambeses ha ripagato nel finale quando, in pieno recupero il portiere, abbrancata la sfera sugli sviluppi di un angolo, il portiere l'ha rilanciata lunghissima con le mani, oltre il centrocampo, dove ad attenderla c'era il compagno Geronimo River che, lanciato da Cambeses in un contropiede micidiale, ha messo a segno il gol-partita.