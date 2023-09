Chiellini, le parole su Messi sono eloquenti: "Quando sente il sangue..."

LOS ANGELES - Leo Messi ha vinto lo scontro diretto con Giorgio Chiellini nella sfida tra l'Inter Miami e il Los Angeles Fc (3-1 il finale), sotto lo sguardo del Principe Harry . L'ex bandiera della Juventus a fine partita ha parlato dell'argentino, autore di due assist decisivi: "Messi è molto intelligente. Si muove in base al palleggio, alla posizione dei difensori, allo spazio che gli concedi. Anche se sembra che riesci a limitarlo per gran parte della gara, quando sente… il sangue, quando sente la possibilità, cambia completamente velocità, agilità e suoi movimenti. Sì, il suo palleggio lo conosciamo. Penso che lo faranno giocare molto, ovviamente. Sono stati molto bravi a prenderlo".

Chiellini e l'impatto di Messi sulla Mls

Il discorso di Chiellini su Messi versione americano poi diventa più ampio: "Penso che l’arrivo di Leo Messi in questo campionato sia una cosa buona non solo per l’Inter Miami, ma per l’attenzione che tutti adesso rivolgono alla Mls. E’ un grande passo per questo campionato. L’ho detto un anno fa quando sono arrivato. Fortunatamente con l’arrivo di Messi tutto è cambiato, raggiungendo livelli massimi. E’ uno step, è importante che sia uno step. E che diversi club che vogliono investire possano avere l’opportunità di farlo. Questo campionato ha un potenziale enorme. Adesso è arrivato il momento di mostrare questo potenziale".