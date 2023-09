Mancini, la prima non è buona: tris del Costa Rica alla sua Arabia Saudita

ROMA - L’avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale dell’Arabia Saudita non comincia sotto una buona stella. I “Falchi” infatti, sono stati sconfitti in amichevole dalla Costarica al “St. James's Park”, stadio del Newcastle (di proprietà del fondo saudita PIF, ndr). Una gara di preparazione in vista del cammino di qualificazione ai Mondiali 2026, obiettivo dichiarato dell’Arabia Saudita.