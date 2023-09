Harry Kane e i problemi al Bayern Monaco: "Non era un disastro al Tottenham, invece qui..."

ROMA - Il suo è stato uno dei trasferimenti dell'estate visto che il Bayern Monaco, dopo una trattativa ai limiti dell'estenuante, ha dovuto sborsare al Tottenham una cifra vicina ai 110 milioni di euro. Ad ogni modo Harry Kane ha già cominciato a ripagare i bavaresi dell'investimento con tre reti in altrettante giornate di Bundesliga. E l'attaccante inglese, alla Bild, ha parlato del suo ambientamento al Bayern: "Sicuramente qui c'è una pressione diversa rispetto a quando ero al Tottenham. Anche lì volevamo vincere, ma se non lo fai per qualche partita non è una catastrofe". E ancora: "Qui al Bayern c'è la sensazione di dover vincere ogni partita. Nonostante le vittorie 4-0 e 3-1 nelle prime due giornate si diceva che la gente non fosse contenta di come giochiamo. Ma - conclude Kane - fa parte dell'essere in uno dei club più grandi del mondo".