Rudiger, la reazione in campo spiazza i tifosi: "Ma cosa sta facendo?"

Germania, Rudiger ma che combini?

Sul punteggio di 2-1 per la selezione nipponica e con la Germania tutta riversata in avanti alla ricerca del pareggio, un sanguinoso pallone perso dall'ex Inter Robin Gosens ha permesso agli ospiti di segnare il gol del 3-1 in contropiede. A fare discutere è però l'atteggiamento di Rudiger: il difensore rimane fermo a centrocampo, completamente disinteressato all'evolversi dell'azione. Un atteggiamento che fa riflettere i tifosi tedeschi e alimenta la teoria del complotto: la condotta del difensore è la prova che lo spogliatoio tedesco, del quale l'ex romanista è uno dei leader indiscussi, ha completamente scaricato Hansi Flick? Ai posteri l'ardua sentenza.