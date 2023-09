Senegal, Amara Diouf da record: è il più giovane esordiente di sempre

DAKAR (SENEGAL) - Giornata da ricordare per Amara Diouf. Con il suo ingresso in campo al 70' nella gara contro il Ruanda valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, il senegalese nato il 7 giugno 2008 ha debuttato con la nazionale maggiore del Senegal diventando il più giovane di sempre, a 15 anni e poco più di tre mesi. Amara Diouf, attaccante in forza alla Generation Foot Academy (che ha lanciato Sadio Mane), ha scalzato il record precedentemente detenuto da Martin Odegaard che nel 2014 giocò in Norvegia-Emirati Arabi a 15 anni e 253 giorni.