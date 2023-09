Verratti, visite mediche a Doha: "Sono molto felice"

DOHA (Qatar) - La nuova avventura di Marco Verratti sta per iniziare. Il centrocampista, archiviato il caso Italia con le parole di Spalletti, è sbarcato a Doha per sostenere le visite mediche e quindi firmare il contratto che lo legherà all'Al-Arabi, club del massimo campionato del Qatar. Il costo del cartellino si dovrebbe aggirare intorno ai 50 milioni di euro, anche se il Psg non ha ancora ufficializzato la cessione della sua quasi ex bandiera, arrivata in Francia nel 2012, dopo una super stagione nel Pescara in B.