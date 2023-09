Bacio Rubiales-Hermoso, arriva il primo provvedimento: le accuse sono gravissime

Rubiales nei guai per il bacio alla Hermoso: pesanti le accuse

Dopo aver avviato il procedimento di raccolta e analisi dei video relativi al fatto, il capo della Corte Centrale di Istruzione del Tribunale Nazionale, Luis Francisco de Jorge, lo ha convocato per la giornata di venerdì (15 settembre). Stando alla disposizione giudiziaria, Rubiales verrà sentito in qualità di indagato presso il tribunale dell'Audiencia Nacional. La procura lo accusa di "aggressione sessuale" e "coercizione" ai danni di Hermoso. I fatti avvenuti durante la premiazione del titolo mondiale conquistato dalla Roja saranno dunque presi in esame davanti all'imputato, chiamato a difendersi in Tribunale dopo averlo fatto già personalmente. Prima sostenendo che la calciatrice aveva acconsentito al bacio (ma Hermoso lo ha negato), poi nell'intervista rilasciata a Piers Morgan per TalkTv: "Non c'è stato alcun danno, nessuna azione sessuale, nessuna aggressione - ha sentenziato Rubiales che si è dimesso in seguito alle polemiche -. Il bacio dato a Jennifer è come quello che darei a una delle mie figlie. Si tratta di una cosa comune tra amici e familiari".