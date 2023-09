Klopp nuovo ct della Germania? La risposta del suo agente

ROMA - In Germania c'è grande attesa sul nome del nuovo commissario tecnico che andrà a sostituire l'esonerato Hansi Flick. Al momento sulla panchina teutonica siede ad interim Rudi Voeller, indimenticato ex attaccante della Roma, che ha esordito con una prestigiosa vittoria 2-1 sulla Francia (anche se in amichevole), ma la Federazione tedesca aveva fatto sapere che il nome del sostituto di Flick non sarebbe arrivato tardi.