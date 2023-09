Guardiola torna ad allenare il City dopo l'intervento: come sta

ROMA - Il Manchester City ha ritrovato Pep Guardiola. L'allenatore catalano, infatti, è tornato ad allenare la squadra dopo l'intervento alla schiena del mese e la successiva riabilitazione svolta in Spagna. Guardiola ha perciò ricominciato a lavorare alla City Football Academy in vista del prossimo impegno post pausa nazionali, quello che il City affronterà in trasferta in casa del West Ham sabato 16 settembre. In assenza di Guardiola, negli allenamenti e nelle due sfide vinte dalla capolista di Premier League, è stato il vice Juan Manuel Lillo a guidare la squadra.