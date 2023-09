Ibrahimovic e il saluto a Verratti: il messaggio social diverte i tifosi

ROMA - Anche Zlatan Ibrahimovic si è unito al coro degli ex compagni di squadra che hanno voluto porgere i propri saluti, e i propri in bocca al lupo, a Marco Verratti , che inizia una nuova avventura in Qatar, con l' Al Arabi . Verratti lascia il Psg dopo 11 stagioni, nel corso delle quali il centrocampista italiano ha condiviso lo spogliatoio con numerosi campioni di livello mondiale e, per quattro annate (dal 2012 al 2016) anche con Zlatan Ibrahimovic che tramite i propri canali social ha salutato l'ex compagno di squadra. A Verratti è già arrivato il saluto di Messi e quello di Mbappé .

Qual è il messaggio di Ibrahimovic a Verratti che diverte i tifosi?

"Ti ho fatto diventare un uomo. In bocca al lupo". In perfetto... "stile Ibrahimovic", il saluto dell'attaccante svedese fa chiaramente riferimento al momento in cui approdò, contemporaneamente a Verratti, al Psg. Ibra sbarcò a Parigi da giocatore affermato, mentre Verratti iniziò la propria avventura francese non appena ventenne, reduce dalla stagione con il Pescara di Zeman in Serie B.