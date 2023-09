Neymar, follia all'esordio da titolare: nessun rispetto per l'avversario

ROMA - L'esordio da titolare da Neymar con la maglia dell'Al-Hilal non è andato come ci si aspettava, in tutti i sensi. In primis per il risultato deludente, visto il pareggio arrivato al 110' contro il modesto Navbahor nella gara di Champions League asiatica. E in secondo luogo per la reazione dell'ex Psg. Neymar, infatti, ha completamente perso la testa. Prima ha buttato un avversario a terra con una spinta e, non contento, gli ha anche calciato addosso il pallone: incredibilmente l'arbitro ha sanzionato Neymar soltanto con un cartellino giallo.