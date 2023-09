ROMA - Stefan Kuntz non è più il commissario tecnico della Turchia: il tedesco è stato esonerato dopo i deludenti risultati della nazionale turca e al suo posto è in arrivo Vincenzo Montella. Secondo i media turchi, l'ex attaccante, che per due stagioni ha allenato l'Adana Demirspor, è atteso a Istanbul per formalizzare l'accordo che lo legherà alla Federazione turca fino al Mondiale del 2026, con l'obiettivo di qualificarsi prima all'Europeo del 2024 e poi alla rassegna iridata.