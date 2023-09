Aguero è una furia contro Piqué: il duro attacco del Kun

Uno sfogo che non è passato inosservato quello del Kun Aguero che si è letteralmente scagliato contro Piqué e la Kings League , torneo di calcio a 7 ideato proprio dall'ex calciatore e dallo streamer Ibai Llanos. A scatenare le ire di Aguero, presidente del Kunisports, è stata la decisione dell' arbitro di non convalidare la rete siglata da Joan Inés . Il calciatore colpisce infatti la traversa ma il pallone sembra comunque varcare la linea di porta e finire in rete.

Aguero, lo sfogo contro Piqué

Nonostante le proteste il direttore di gara non ne ha voluto sapere di rivedere l'azione al Var e questo ha scatenato Aguero che ha inviato una nota audio pubblicata in diretta su Twitch da parte del fratello Mauricio Del Castillo: "Voglio che tu riproduca questo audio. La verità è che sono tutti figli di pu****a. Tutti, eh. A partire da quelli al VAR, non mi importa se mi sanzionano e mi multano di un milione o dieci milioni. Facciano quello che vogliono, ma Pique e Oriol dovrebbero mettere ordine in questo senso. Si vede chiaramente che lo fa in malafede. Non so se ci sia qualche beneficio o qualcosa dietro, ma la verità è che è un disastro e non voglio avere nulla a che fare con la Kings League", questo il duro sfogo dell'argentino.