De Zerbi, il siparietto in conferenza stampa: "Sono italiano, lo sapete"

BRIGHTON (Inghilterra) - Per il Brighton , domani, sarà una giornata indimenticabile. I Seagulls, infatti, giocheranno la loro prima partita in assoluto in Europa League al "Falmer Stadium" contro l' Aek Atene e in città l'attesa continua a salire con il passare delle ore. E mister Roberto De Zerbi , artefice di una squadra che sta stupendo la Premier, ha parlato in conferenza stampa regalando anche un simpatico siparietto con un giornalista. "Penso che sia diverso in Europa League, si gioca in giorni diversi e con emozioni diverse, ma dobbiamo tenere gli occhi sul pallone e sulla partita, difendere il nostro stile - ha detto il tecnico italiano -. Con il nostro atteggiamento vogliamo vincere e soprattutto continuare a giocare così, per migliorare dobbiamo pensare che sia una partita normale".

"Brighton favorito per l'Europa League? Sono italiano..."

Alla domanda di un giornalista che ha rivelato come il Brighton, secondo i bookmakers, sia la seconda squadra favorita per vincere l'Europa League, De Zerbi ha risposto così: "Vincere la coppa? Io sono italiano e sapete bene che gli allenatori italiani non amano parlare di pronostici, ma per me non è un problema, stiamo migliorando anche se non siamo ancora una grandissima squadra, crediamo in noi stessi, nella qualità dei giocatori e del gioco, anche se sappiamo di essere il Brighton e conosciamo il nostro livello: abbiamo però l’ambizione di diventare più forti in ogni competizione, passo dopo passo" ha concluso De Zerbi.