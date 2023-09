Messi, altra frecciata al Psg: "L'unico che non hanno celebrato"

ROMA - "Al Psg in verità non è stato come mi aspettavo. Ma dico sempre che le cose accadono per un motivo. Penso che lì non stavo bene e mi è toccato diventare campione del mondo lì". Sono parole di Leo Messi , ai microfoni di "Olga en Vivo". In Francia, prosegue Messi , "la situazione era comprensibile, giocavo nella Nazionale che li ha battuti è colpa nostra se loro non sono potuti diventare campioni del Mondo".

"L'unico che non hanno celebrato"

Messi, proprio per questo, aggiunge: "Sono stato l’unico campione del mondo che non ha avuto un riconoscimento da parte del proprio club". Dopo il passato, sguardo al futuro per Messi: "Coppa America? Si vedrà., dipende da come starò. Vedremo come andranno il campionato e le partite. Vedrò giorno dopo giorno, mancano ancora 3 anni. In futuro non so cosa farò. Mi piace tutto ciò che ha a che fare con il calcio, mi piace stare coi ragazzi, insegnare. Anche l'idea di fare il direttore sportivo mi piace. Ma ancora non so cosa farò".