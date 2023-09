Messi, primo infortunio a Miami: tutto sulle sue condizioni

Leo Messi salterà anche la prossima partita contro l'Orlando City . L'attaccante dell'Inter Miami era uscito a fine primo tempo nel corso della sfida vinta 4-0 contro il Toronto di Lorenzo Insigne (che ha scatenato la rabbia dei suoi vecchi tifosi per un post-dedica per l'argentino ). Proprio l'ex azzurro si avvicinò alla Pulce per sincerarsi sulle sue condizioni di salute .

Come sta Messi? Le parole del Tata Martino

Tata Martino, alla vigilia della prossima sfida, ha parlato delle condizioni di Messi e anche di Jordi Alba, altro infortunato di lusso: "Messi sta affrontando il problema di una vecchia cicatrice mentre Jordi ha un affaticamento muscolare". Martino ha anche aggiunto che, per Messi, la cicatrice più che dolore provoca "disagio, fastidio e, forse, ma lo dico non da medico, non essendolo, gli impedisce di essere libero di giocare come sa". Per questo motivo l'argentino sarà out anche per la prossima partita.