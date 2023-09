Dramma in Colombia, ucciso a colpi di pistola il presidente del Tigres

BOGOTÀ (Colombia) - Il 63enne presidente del Tigres, Edgar Paez, è stato ucciso a colpi di pistola , davanti alla figlia, fortunatamente illesa. Il numero uno della squadra che milita nel campionato colombiano di seconda divisione, secondo quanto riportato dalla stampa locale, stava tornando in auto nella sua abitazione dopo la sconfitta casalinga con l'Atletico Fc , quando due uomini, in moto, hanno fatto fuoco, colpendolo a morte.

L'annuncio del club

Adesso saranno le indagini a stabilire i motivi dell'omicidio. L'episodio è stato annunciato dai dirigenti del club, che si definiscono "devastati" per l'accaduto. "Il suo impegno per la squadra e la sua totale dedizione allo sviluppo dello sport nel nostro territorio, hanno lasciato un'impronta in tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo", ha scritto il Tigres sui propri canali social e anche la Federcalcio colombiana ha espresso cordoglio e la solidarietà nei confronti della famiglia.