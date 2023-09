Incredibile in Turchia: il campo tinge Icardi e compagni, il motivo è assurdo

Icardi e compagni tinti di verde: il motivo

Proprio l'argentino, prima di firmare il gol vittoria, ha sbagliato in modo clamoroso la rete del vantaggio mancando la porta dopo aver ricevuto l'assist dal dischetto da Akturkoglu. Ma non è questa l'unica cosa accaduta, a fine gara infatti molti giocatori del Galatasary erano visibilmente tinti di verde. Il motivo? L'Istanbulspor ha infatti palesemente dipinto il campo per "nascondere" le condizioni non ancora ottimali dello stesso, ancora non in perfetto stato dopo la finale di Champions League che si è disputata lo scorso maggio.