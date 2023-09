Messi può saltare la prima finale della sua carriera: Inter Miami in ansia

MIAMI (USA) - L' Inter Miami è con il fiato sospeso perché potrebbe assistere a qualcosa di storico che mai prima è accaduto: Lionel Messi può saltare una finale per la prima volta nella sua carriera . Questa notte (alle 2.30 italiane) il club di Beckham si gioca la US Open Cup contro Houston Dynamo, ma rischia di scendere in campo senza la sua stella, senza Leo, infortunatosi contro il Toronto di Insigne.

Inter Miami in ansia per Messi

L'allenatore dell'Inter Miami, il Tata Martino, deciderà solamente all'ultimo. Se non dovesse farcela, Messi rimarrebbe escluso da una finale per la prima volta nella sua storia da calciatore. Come ricorda anche "As", in carriera ha giocato 42 finali, non ne ha saltata mai neppure una. Stavolta è a rischio, potrebbe interrompere la striscia e dare forfait. Sarebbe, a suo modo, un evento storico.