Messico, un cane ruba il pallone e corre via: non lo prende nessuno!

ROMA - Un dribbling migliore di quello di Messi, uno scatto più rapido rispetto a quello di Mbappé . Nessuno sembrava in grado di riuscire a fermarlo, lo hanno dovuto prendere sulla stanchezza per arginare la sua fuga palla al piede . Anzi, palla in bocca. Sì, perché il protagonista di questa serpentina irresistibile è un cane , un meticcio che ha fatto invasione campo e si è appropriato del pallone durante una partita valida per l'undicesima giornata del campionato di Apertura della Liga de Expansion messicana , tra Alebrijes de Oaxaca e Dorados (vinta 4-0 dai padroni di casa).

La fuga palla... in bocca

Una volta raggiunto il suo obiettivo, felice per il premio ottenuto, ha cominciato a correre sul terreno di gioco, senza che nessuno riuscisse a fermarlo. Poi, stanco e appagato per quanto appena fatto, ha rallentato la corsa, facendosi intercettare da uno dei giocatori in campo, che con grande cura lo ha prima accarezzato e poi ha permesso agli steward di legarlo e portarlo fuori. Ma sempre con il suo pallone in bocca. Quello non glielo ha più tolto nessuno.