Cavani sbaglia un gol clamoroso e sbotta per una domanda: "Questo sembra a te”

BUENOS AIRES (Argentina) - Le interviste post partita dei calciatori talvolta innescano polemiche. E l’ex attaccante del Napoli Edinson Cavani non è riuscito a evitare le polemiche dopo il pareggio a reti bianche ottenuto in Coppa Libertadores contro i brasiliani del Palmeiras. Il centravanti uruguagio ha avuto un paio di occasioni per sbloccare il risultato, ma non ha avuto la lucidità necessaria per mettere la palla in porta.