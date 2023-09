Tifoso cerca di entrare allo stadio con il suo alligatore: il motivo è davvero curioso

PHILADELPIA (Stati Uniti) - Spesso in ogni stadio del mondo i tifosi tentano di introdurre oggetti vietati, ma quello che è successo negli Stati Uniti, precisamente al Citizens Bank Park di Philadelphia, ha davvero del clamoroso. Sì, perchè secondo quanto riportato da Marca, un tifoso ha provato ad entrare nell'impianto (per seguire l'incontro di baseball tra i Philadelphia Phillies ed i Pittsburgh Pirates) portando con sé... un alligatore. L'animale era munito di guinzaglio come se fosse un cane, accompagnato dal cartello "animale di supporto emotivo". Un motivo che, però, non ha convinto gli addetti all'ingresso a far entrare il tifoso e il suo alligatore.