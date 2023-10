Balotelli, ritorno super e doppietta: ma il primo messaggio è per Montella

A volte ritornano. E fanno anche gol. Mario Balotelli, dopo aver concluso l’ennesima esperienza negativa con il Sion, è tornato nel campionato turco nell’Adana. Il suo ritorno in campo è conciso anche con il successo della formazione turca, trascinata da una doppietta dell’attaccante italiano . Balotelli ha realizzato i primi due gol dell’Adana nel largo successo per 4-0 contro l ’Alanyaspor .

Balotelli e il messaggio a Montella

Nella sua precedente esperienza in Turchia, Balotelli aveva avuto diverse frizioni con l’allenatore Vincenzo Montella che da qualche settimana è diventato il nuovo ct della Turchia. I due, prima della fine dlla prima esperienza in Turchia dell'attaccante, avevano comuqneu avuto modo di chiarire, tanto che ora Balotelli non ha voluto perdere l’occasione per scherzarci su, pubblicando una stories sul proprio profilo Instagram, e chiamando in causa proprio il nuovo commissario tecnico della nazionale turca. Sulla propria stories, Balotelli ha condiviso l'account ufficiale dell'allenatore, poi ha aggiunto due cuori e un emoticon con un abbraccio. A volte ritornano, ma non cambiano mai.