L'Al Ittihad si rifiuta di giocare in Iran: il motivo è sorprendente

ISFAHAN (Iran) - Sepahan-Al Ittihad, gara valida per la Champions League asiatica in programma al Naghsh-e-Jahan Stadium di Isfahan non si è disputata... a causa del rifiuto di scendere in campo della squadra di, tra gli altri, Benzema e Kantè. Tutta colpa di una statua a bordocampo del generale Qasem Solemaini che, fino alla sua morte nel 2020, ha guidato la Forza Quds delle Guardie rivoluzionarie dell'Iran, con l'Al Ittihad che aveva chiesto di rimuovere il busto posizionato a bordocampo. La statua è però rimasta al suo posto con il conseguente dietrofronto della squadra saudita direzione aeroporto. A quel punto gli organizzatori si sono visti costretti a cancellare la gara tra Sepahan e Al Ittihad.