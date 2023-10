Libertadores, giornalisti argentini accusati di razzismo per il lancio di una banana

Due giornalisti argentini sono stati accusati di razzismo per un lancio di una banana verso i tifosi del Palmairas , che, indignati, hanno invaso l'area dello stadio riservata ai media prima di chiamare la polizia militare. L'episodio sarebbe accaduto durante la semifinale di ritorno contro il Boca di Cavani, che ha vinto la sfida ai rigori approdando in finalissima di Libertadores .

Libertadores, razzismo e versioni contrastanti

I professionisti della stampa hanno però negato qualsiasi atto di razzismo. Anche un loro collega brasiliano li ha difesi, aggiungendo: "Si sono alzati per festeggiare con i tifosi del Boca. Un tifoso del Palmeiras gli ha lanciato una banana. Uno di loro, con la banana in mano, si è autoincriminato, ma gli hanno lanciato la banana, l'ho visto io". I due giornalisti argentini hanno testimoniato presso il Tribunale penale speciale (Jecrim) dentro l'Allianz Parque. Sono stati ascoltati come testimoni anche due tifosi. Questi ultimi hanno assicurato che sono invece stati i giornalisti argentini a lanciare banane ai sostenitori del Palmeiras.