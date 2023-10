L’Inter Miami perde con Cincinnati, Leo Messi fuori dai play off

CINCINNATI (Usa) - Addio sogni di gloria. Leo Messi è costretto ad abbassare la testa. Non è bastato il suo arrivo per trascinare l’Inter Miami ai play off della Major League Soccer. La formazione del presidente David Beckham nella notte italiana è stata sconfitta di misura da Cincinnati ed è aritmeticamente fuori dalla corsa al titolo statunitense.

Leo Messi, arriva la prima sconfitta

L’arrivo del fuoriclasse argentino ha generato un interesse incredibile intorno alle partite dell’Inter Miami. Biglietti a ruba e prezzi alle stelle per vedere da vicino il fenomeno del calcio mondiale. Quella contro Cincinnati è stata la prima sconfitta in campionato per Leo Messi che nelle prime quattro partite disputate aveva ottenuto tre vittorie e un pareggio. Il contributo di Messi è stato buono, ma la precedente situazione di classifica dei suoi nuovi compagni ha compromesso la stagione. Nelle ultime due partite della stagione regolare, la squadra di Leo Messi si confronterà con Charlotte allenata dal tecnico italiano Christian Lattanzio che dopo due successi consecutivi è ancora in corsa per la qualificazione ai play off.