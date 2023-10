Lanciano un pezzo di pane a Tevez: la reazione è sorprendente

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Prosegue l'avventura di Carlitos Tevez sulla panchina dell'Independiente, squadra che milita nella Primera División del campionato argentino. La squadra guidata dall'Apache non è andata oltre lo 0-0 in casa dell'Argentinos Jrs ma ad attirare l'attenzione non è stato tanto quanto accaduto in campo ma il gesto di Tevez durante la gara.