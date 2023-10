Il record negativo di Guardiola: non era mai accaduto da quando è al City

L' Arsenal si prende la rivincita e piega all'Emirates Stadium il Manchester City di Guardiola volando così in vetta alla Premier assieme ai cuigini del Tottenham. Un gol del brasiliano Martinelli al 41' della ripresa ha messo fine a una vera e propria maledizione, basti pensare che, prima di oggi, l' Arsenal aveva perso per 12 volte di seguito contro i Citizens. Ed è anche la prima volta dal 2018 a oggi che il City perde due volte consecutive in campionato, visto che lo scorso week end era stato sconfitto dal Wolverhampton .

City, il record negativo

Il Machester City non ha disputato una gran partita e i dati parlano chiaro. I citizens infatti, hanno fatto registrare il peggior record di tiri effettuati in una partita di campionato inglese dall'arrivo di Pep Guardiola in panchina nel 2016. Nel dettaglio, contro l'Arsenal ci sono stati solo 4 tiri in porta. Non era mai successo nelle 273 partite di Premier League con Pep Guardiola. Dati ancora più sorprendenti se si pensa che solo una volta in carriera, era successo al tecnico spagnolo che una sua squadra facesse appena 4 tiri in una partita: Espanyol-Barcellona nell'aprile 2010, terminata 0-0.