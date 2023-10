De Gea a Manchester: si scatenano le fantasie dei tifosi

David De Gea è stato chiaro: niente Arabia Saudita, ma solo progetti seri e ambiziosi da parte di società di livello in Europa. Il portiere spagnolo è infatti tra i top player rimasti svincolati, dopo il mancato accordo sul rinnovo col Manchester United al termine della passata stagione. Intanto, in attesa di un'offerta in linea anche con le sue richieste di stipendio, il giocatore è tornato a Manchester per sistemare e ripulire quella che è stata la sua casa nel periodo di militanza allo United.

Dea Gea scatena le fantasie dei tifosi

De Gea attualmente vive con la moglie Edurne Garcia e la figlia Yanay a Madrid, ma, come detto, in questi giorni è tornato a Manchester. Il giocatore, l'altra sera ha pure assistito alla partita della squadra femminile dei Red Devils, scatenando non poco le fantasie e la curiosità dei tanti presenti che lo hanno riconosciuto, postando anche foto sui social. Come noto, i tifosi dello United non sono contenti delle prestazioni di Onana e hanno già chiesto il ritorno tra i pali di De Gea. Invevitabili anche i commenti più disparati sul web, ma al momento il portiere spagnolo è in Inghilterra solo per motivi personali. Quindi, al momento non c'è nulla sotto e son rose...rifioriranno...