Habib Beye denuncia i tifosi del Nancy: “Sono razzisti, li combatterò per sempre”

PARIGI (Francia) - L’ultima partita del campionato di Serie C francese tra Nancy e Red Star è stata segnata dalle accuse di razzismo da parte dell'allenatore ospite Habib Beye. Il tecnico - al termine della partita conclusa in parità - ha denunciato gli atteggiamenti disdicevoli portati avanti durante la partita dalla tifoseria di casa. Tre giocatori della formazione ospite sono stati bersagliati, la situazione anche in mezzo al campo ha rischiato di degenerare.