Lahm tuona contro la Federazione tedesca: "Stipendi troppo alti"

ROMA - L'ex terzino del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, Philipp Lahm, ha lanciato una critica alla sua Federazione, dalle colonne del Guardian, sul compenso percepito dagli ultimi Ct: "Hansi Flick? Si dice guadagnasse 6,5 milioni di euro l'anno, mentre Julian Nagelsmann (nuovo Ct della Germania, ndr) ne riceve 4,8. Non va bene - tuona Lahm - sono troppi soldi. Basterebbero 2 milioni di euro l'anno visto che al massimo le gare delle nazionali sono tra le 10 e le 15 ogni anno, mentre un club di altissimo livello ne gioca tre o quattro volte di più. E tra una gara e l'altra un allenatore di una nazionale non sta in panchina per quattro o sei settimane di fila". Compensi a parte, Lahm tesse le lodi di Nagelsmann: "Ha un talento straordinario, a neanche 30 anni portò l'Hoffeneim fuori dalla zona retrocessione e fino alla zona Champions. A Lipsia ha tenuto duro - conclude - e a Monaco ha acquisito esperienza ai massimi livelli: questo può aiutarlo davvero tanto".