Stoichkov non perdona Van Gaal, durissimo attacco: "È un bugiardo"

ROMA - Dopo i fasti nel Barcellona, Hristo Stoichkov ha giocato anche in Italia - per una sola stagione, la 1995-96 -con il Parma, ma non ha usato parole tenere nei confronti di Louis van Gaal, suo allenatore ai tempi del Barça. "Non voglio neanche pronunciare il suo nome ad alta voce - ha detto l'ex Pallone d'Oro bulgaro a Relevo -, quando si tratta di lui non penso a niente. È un grande professionista e nessuno lo nega, con metodi di allenamento buoni, ma non mi è mai piaciuta come persona, nessuno lo ama" ha spiegato Stoichkov. "Nemmeno io sono bravo in tutto, ma almeno sto cercando di migliorare questi aspetti e di sicuro non voglio essere come lui - ha rincarato la dose -. È un bugiardo con cui non voglio perdere neanche un minuto, non ne vale la pena".