Cristiano Ronaldo e le frustate in Iran: "Nessun rischio"

MADRID (SPAGNA) - L'Iran non punirà con 100 frustate Cristiano Ronaldo: lo rendono noto i funzionari dell'ambasciata iraniana in Spagna. Durante la sua ultima visita a Teheran, in occasione della sfida di Champions League asiatica tra Al-Nassr e Persepolis, l'ex Real Madrid e Juventus aveva incontrato Fatima Hamami, artista e donna disabile che ha l'85% del corpo paralizzato e che ha regalato al portoghese molti dei suoi dipinti. In segno di gratitudine, Ronaldo ha ricambiato con una sua maglia autografata, abbracciandola e baciandola.