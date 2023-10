Ronaldo, attimi di paura durante Bosnia-Portogallo: cosa è successo

Ronaldo, cosa è successo?

Dopo la marcatura del quarto gol, giunto al 39' del primo tempo, un individuo ha fatto invasione di campo e ha aggredito Cristiano Ronaldo. Gli steward non hanno fatto in tempo a fermarlo, con il fuoriclasse portoghese che è stato colpito, per poi chinarsi e massaggiarsi la caviglia destra. Solo tanto spavento per Ronaldo, con il malessere che è durato poco, considerato che ha regolarmente proseguito l'incontro.