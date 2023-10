Mancini contro la guerra: il messaggio del ct dell'Arabia

ROMA - In questo momento di fortissima tensione in quasi in tutto il mondo, dall'Ucraina al Medio Oriente, passando per l'attentato di ieri a Bruxelles, arriva un messaggio di pace direttamente dal profilo Instagram di Roberto Mancini, neo ct dell'Arabia Saudita. L'allenatore ha pubblicato una Stories con la foto di un soldato commosso, Imagine di John Lennon in sottofondo e una frase, eloquente, di Paul Valéry: "La guerra è un posto dove i giovani che non si conoscono e non si odiano, si uccidono, in base alle decisioni prese da vecchi che si conoscono e si odiano, ma non si uccidono".